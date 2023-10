Urocza ulica Forteczna w Warszawie. Miejsce z historią, ukryte na Żoliborzu Oficerskim Joanna Postrzednik

Ulica Forteczna to kolejne miejsce z historią, które polecamy miłośnikom spacerowania i żoliborskich klimatów. 350 metrów długości skrywa sporo historycznych ciekawostek. To właśnie przy tej ulicy mieściła się słynna "Łódź Podwoda" - tajna radiostacja ukryta w piwnicy domu rodziny Rodowiczów. Forteczna to także rozkosz dla oczu. Przy ulicy znajdują się ponad stuletnie, białe wille pokryte czerwoną dachówką. Jest też sporo zieleni, ciszy oraz Plac Słoneczny.