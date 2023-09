Muzeum Historii Polski w Warszawie oficjalnie otwarte. Tak wygląda jedno z największych muzeów w Europie

- To co dla nas jako muzealników jest najważniejsze to jest wystawa inauguracyjna pt. „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. To jest opowieść o tym jak powstawała ta kolekcja, znajdzie się tam około 500 elementów. Na wystawie zobaczymy oryginalną „Enigmę”, czyli maszynę z 1940 roku, służącą do łamania niemieckich szyfrów czy pamiątki związane z „Solidarnością”. Pokazane zostaną m. in. obrazy Bractwa św. Łukasza, słynnej międzywojennej grupy artystycznej, które po latach na emigracji w USA, w zeszłym roku wróciły do Polski - mówił.