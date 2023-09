Metro na Karolin. Prace ruszą pełną parą? Podpisano aneks. Znamy termin zakończenia prac

- Podpisaliśmy aneks do umowy zwiększający kwotę kontraktu z 1,3 mld zł netto do 1,95 mld zł netto. Wartość aneksu to nie jest dodatkowe wynagrodzenie, a przywrócenie równowagi ekonomicznej stronom kontraktu. Dodam, że to były bardzo trudne i twarde negocjacje. Pod kątem finansowym ten kontrakt wciąż jest dla nas bardzo trudny do realizacji – mówi Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak.