Historia mostu Kierbedzia. Pierwsza stalowa przeprawa w Warszawie była wysadzana dwukrotnie. Jej elementy służą do dzisiaj

Historia budowy mostu sięga połowy XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1859 roku. W 1863 roku na prawym brzegu Wisły uruchomiono kolejowy Dworzec Petersburski (dziś Warszawa Wileńska) most stanął na przedłużeniu linii kolejowej. Planowano by przejeżdżały nim pociągi do Dworca Wiedeńskiego (skrzyżowanie dzisiejszej Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich). Można nazwać to pierwszym projektem warszawskiej linii średnicowej.

Ostatecznie konstrukcję pozostawiono jako most drogowy (jeździły nim tramwaje). Co ciekawe, gdy po I wojnie światowej budowano linię średnicową to właśnie Dworzec Wiedeński został rozebrany. Decyzja o wybudowaniu Mostu Kierbedzia oznaczała przywrócenie stałej przeprawy przez Wisłę Warszawie po ponad 200 latach. Istniały bowiem mosty tymczasowe czy pontonowe, ale ostatnim stałym mostem był drewniany Most Zygmunta Augusta (istniejący w latach 1573–1603).

Tunelowa konstrukcja mostu nadała mu wygląd okratowanego korytarza

Niezwykle okazała i charakterystyczna, to właśnie ona sprawiła, że o konstrukcji mówimy do dzisiaj. W czasie zaborów most nosił oficjalną nazwę mostu Aleksandryjskiego (od imienia cara Aleksandra II). Powszechnie nazywany był jednak mostem Kierbedzia (od nazwiska projektanta i budowniczego). W gwarze warszawskiej nazywany Kierbedziakiem (analogicznie później Most Poniatowskiego nazywano Poniatoszczakiem).

Uroczystość poświęcenia i otwarcia mostu, 22 listopada 1864

Niestety w sierpniu 1915 roku, podczas I wojny światowej, cofające się na Pragę wojska carskie podjęły decyzję o wysadzeniu dwóch przęseł mostu. Na szczęście poza tym nie zostały uszkodzone filary. Krótko później rozpoczęto proces odbudowy mostu. Przeprowadzili to Niemcy, którzy już w 1916 roku oddali most ponownie do użytku. Nowe przęsła różniły się konstrukcyjnie i wizualnie od oryginalnych. Dlatego znamy zdjęcia mostu w różnych wersjach. Jednolita "klatka" to most sprzed 1915 roku. Nowe elementy były wyższe i zamknięte od góry parabolicznie.