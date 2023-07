Urodziny Starówki i jazz na rynku w Warszawie. Za nami wyjątkowy wieczór. Niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy

Urodziny Starówki w Warszawie i szereg atrakcji

Jazz na Starówce, Warszawa, 2023

Sobota, 22 lipca, to symboliczna data 70. Urodzin Starówki i tym samym główny dzień obchodów. Tego dnia na Rynku Starego Miasta o godz. 19.00 rozpoczął się szczególny koncert jazzowy, który był częścią programu świętowania rocznicy odbudowy Starówki. Na scenie wystąpił Marcin Masecki - polski muzyk, który jest liderem lub członkiem wielu niezwykle zróżnicowanych projektów. Głównym projektem jego jest Jazz Band Młynarski - Masecki, jest to orkiestra grająca przedwojenny polski jazz w autorskich opracowaniach.

Marcin Masecki pisze również do filmu oraz do teatru. Jest laureatem Orła za muzykę do filmu "Powrót do tamtych dni". Był aranżerem, kompozytorem i konsultantem muzycznym przy filmie "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego.

W naszej galerii znajdziesz zdjęcia z sobotniego koncertu jazzowego na Rynku Starego Miasta. Na imprezie pojawiło się setki mieszkańców stolicy.