Utrudnienia na pierwszej linii metra w Warszawie. W weekend pociągi będą kursować na skróconej trasie

W sobotę i niedzielę, 21 i 22 października, pociągi linii metra M1 będą kursować na skróconej trasie. Utrudnienia spowodowane są modernizacją podstacji trakcyjno-energetycznych zasilających podziemną kolej. Dla pasażerów zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Szczegóły poniżej.

Metro linii M1 na krótszej trasie. Weekend z komunikacją zastępczą

21 i 22 października pociągi linii metra M1 będą kursowały tylko między Młocinami a Politechniką. Zmiana ta będzie obowiązywać cały weekend - od sobotniego poranka do niedzieli do końca kursowania metra. Oznacza to, że niedostępne będą następujące stacje: Pole Mokotowskie

Racławicka

Wierzbno

Wilanowska

Służew

Ursynów

Stokłosy

Imielin

Natolin

Kabaty Wyłączenie na tym odcinku spowodowane jest modernizacją podstacji trakcyjno-energetycznych zasilających podziemną kolej. Takie prace Zarząd Transportu Miejskiego – wspólnie z Metrem Warszawskim – przeprowadził już na stacjach: Imielin (w 2020 roku), Ursynów (2021) i Kabaty (2022). Teraz nadszedł czas na Wilanowską. Wykonywane prace wymagają wyłączenia napięcia na czas wymiany rozdzielnic i szaf elektrycznych, stąd przerwa w ruchu pociągów - tłumaczy Warszawski Transport Publiczny.

Zastępcza linia autobusowa

W czasie prac w metrze uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM1. Autobusy będą jeździły między pl. Konstytucji a Kabatami do późnych godzin nocnych, tak aby pasażerowie z późnowieczornych kursów metra mogli się do nich przesiąść. Autobusy rozpoczną kursowanie ok. godz. 5:00 rano i w nocy z soboty na niedzielę będą jeździły do ok. godz. 3:00, a z niedzieli na poniedziałek do ok. 1.00. W najpopularniejszych godzinach kursowania na przystanki podjadą co ok. 4 minuty (sobota w godz. 9:00-17:00) lub 5 minut (niedziela w godz. 10:00-18:00).

Szczegółowa trasa ZM1: w kierunku PL. KONSTYTUCJI: METRO KABATY – al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – Stefana Batorego – L. Waryńskiego - PL. KONSTYTUCJI; w kierunku METRO KABATY: PL. KONSTYTUCJI – L. Waryńskiego – Stefana Batorego – al. Niepodległości – al. Wilanowska - przejazd przez pętlę METRO WILANOWSKA - al. Wilanowska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. Komisji Edukacji Narodowej – METRO KABATY.

Zastępcze tramwaje

Na tory wyjadą także tramwaje linii zastępczej 74. I podobnie jak autobusy ZM1, będą kursowały do późnych godzin nocnych czyli w nocy z soboty na niedzielę do ok. godz. 3.00, a z niedzieli na poniedziałek do ok. godz. 1.00. W ciągu dnia, między godz. 7.00 a 19.00 składy będą jeździły co 7-8 minut, w pozostałych porach co 10 minut, przy czym nocne odjazdy zaplanowano co ok. 15 minut w koordynacji z przyjazdami metra na stację Politechnika. Oto trasa:

74: WYŚCIGI – Puławska – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa –

pl. G. Narutowicza – PL. NARUTOWICZA Linia autobusowa 192 zostanie zawieszona, a na trasy linii 200 i N34 skierowane zostaną autobusy o większej pojemności.

