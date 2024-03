Varso Tower otworzy swoje tarasy widokowe. Wielki bar, ogród i piękne widoki na ostatnich piętrach najwyższego budynku UE. Znamy datę

Kultowe Varso Tower wznosi się nad stolicą na wysokość 310 metrów. Jest to więc najwyższy wieżowiec nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Jego tarasy widokowe są na razie niedostępne dla warszawiaków, ale niedługo ma się to zmienić - HB Reavis wybrał Magnicity do obsługi trzech ostatnich pięter budynku, na których powstanie wyjątkowa przestrzeń.

Przestrzeń Magnicity w Varso Tower będzie obejmowała wypełniony drzewami taras na 49. piętrze, a także dach znajdujący się na szczycie wieżowca (piętro 53.). Miejsce to będzie oferowało odwiedzającym piękną panoramę Warszawy, niesamowite doświadczenia oraz przestronny bar z widokiem na ogród na szczycie wieżowca i Pałac Kultury i Nauki - przekazała spółka HB Reavis.