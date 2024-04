W centrum Warszawy stanął Zeromat. Oddając pustą puszkę, w zamian otrzymacie dwa bezpłatne napoje

Pepsi przechodzi największy od ponad 14 lat rebranding. Na sklepowych półkach pojawiają się napoje marki w nowym, odświeżonym designie, a Pepsi Max zastąpiono Pepsi Zero Cukru. Zmianie logo towarzyszy także wyjątkowa atrakcja - Zeromat, czyli automat do recyklingu puszek.

Jego idea jest prosta: wrzuć pustą puszkę Pepsi Max 0.33L, a otrzymasz dwie nowe puszki Pepsi Zero Cukru – pożegnaj przeszłość i przywitaj to, co nowe! - zachęca do skorzystania z Zeromatu marka.