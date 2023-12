Na Ursynowie rusza wyczekiwane przez mieszkańców lodowisko. Bezpłatny wstęp, wypożyczenie łyżew oraz kasku

Darmowe lodowisko z wypożyczalnią na Ursynowie

Lodowisko przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b ) otwarte zostanie w najbliższy wtorek o godz. 10.00 . Jest to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok autorstwa radnego Pawła Lenarczyka oraz Pawła Nowocienia i Piotra Ciary. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców udało się rozpocząć realizację projektu wcześniej.

Nowość dla początkujących łyżwiarzy

Główna tafla lodowiska ma wymiary 40 na 18 metrów. Nowością w tym sezonie będzie tzw. "ośla łączka", czyli oddzielne lodowisko o wymiarach 10 na 10 metrów, przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na lodzie.

Z głównego lodowiska jednocześnie korzystać może nawet do 100 osób. Do dyspozycji mieszkańców Ursynowa będzie bezpłatna wypożyczalnia łyżew i kasków, dostępne będą także chodziki do nauki jazdy na łyżwach. Lodowisko będzie zadaszone wiatą namiotową.