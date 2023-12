Sylwester w Warszawie. Nowy Rok na lodowisku. Ochota zaprasza na nietypową imprezę sylwestrową

Sylwester w Warszawie. Swoją imprezę organizuje Ochota

To już czwarty rok z rzędu, gdy w Warszawie nie odbędzie się miejski Sylwester. Wydarzenie było odwoływane ze względu na pandemię, wojnę na Ukrainie i rosnące ceny energii. Inicjatywę w tym roku przejęło więc kilka dzielnicowych ratuszy. Informowaliśmy wcześniej, że Bemowo przygotuje dla mieszkańców huczne spędzenie ostatniej nocy w roku. I to z wielkimi gwiazdami na scenie - gościem wieczoru będzie Beata Kozidrak i zespół Bajm.

Ponadto od 21.00 do 22.00 oraz od 23.00 do północy występować będzie zespół UnderCover Band. Od północy do godz. 0.30 mieszkańcy usłyszą muzykę popową. Przewidziano również konkursy z nagrodami.