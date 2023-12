Darmowe choinki w Warszawie. W puli aż 200 choinek. Gdzie można je dostać? Martyna Konieczek

Dzielnica ma do rozdania ok. 200 drzewek Krystian Dobuszyński

Darmowe choinki do zgarnięcia w Warszawie. Już w najbliższą sobotę, 16 grudnia, na Woli odbędzie się "Świąteczny piknik". Podczas wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji m.in. wspólne kolędowanie, spektakle czy targ świąteczny. Dzielnica będzie również rozdawać zupełnie za darmo choinki. Co ważne, odbywać się to będzie w formule "kto pierwszy, ten lepszy". Szczegóły poniżej.