Światowa marka prezentuje swoje nowe logo w Warszawie. Specjalne wydarzenie na 49. piętrze Varso Tower

Varso ugościło specjalne wydarzenie

W trakcie wydarzenia na obecnych czeka kilka atrakcji: korytarz wspomnień z logotypami Pepsi z przeszłości, fotobudka AI, czy stoisko do tworzenia limitowanych, spersonalizowanych koszulek. Aby móc wjechać na dach wieżowca, wszyscy fani, którzy ukończyli 13 lat lub więcej, powinni stawić się w punkcie recepcyjnym na parterze Varso Tower przy ul. Chmielnej 69. Każda osoba, która ustawi się w kolejce, będzie miała wyjątkową możliwość wstępu do strefy Pepsi. Liczba miejsc ograniczona. Ze względów bezpieczeństwa na evencie równocześnie może przebywać 60 osób. Wydarzenie trwa dziś do godziny 18:00. To wówczas będzie część oficjalna.