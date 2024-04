W jednym z domów w Ursusie w Wielkanoc odnaleziono ciała czterech osób. Prokuratura wszczyna śledztwo

Osoby dorosłe potrzebujące pomocy po stracie bliskich mogą uzyskać wsparcie pod numerem telefonu: 800 108 108, czynnym od poniedziałku do piątku od godz. 14 do 20. Dzieci i młodzież w żałobie mogą uzyskać wsparcie pod numerem telefonu: 800 111 123, czynnym od poniedziałku do piątku od godz. 12 do 18. W razie zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk