W Piasecznie pobito rekord Polski w długości domino. Zamiast kostek do gry wykorzystano nietypowe przedmioty

Wyjątkowo celebrowano sześćdziesiąte urodziny kasety magnetofonowej. W związku z tym Muzeum Kaset w ramach wydarzenia „Piaseczyński Dzień Retro”, instytucja postanowiła przygotować wielkie domino z kaset i podjąć próbę ustanowienia Kasetowego Rekordu Polski, czyli ułożenia domina z kaset o długości co najmniej 100 m. Cała próba zakończyła się powodzeniem. Ułożono domino z kaset o długości 136,5 metra.

- Ten rekord to emanacja współpracy pomiędzy różnymi instytucjami - pomiędzy nie tylko naszym muzeum, ale także Muzeum Techniki im. Władysława Drybsa, Muzeum Piaseczna w organizacji, Piaseczyńsko-Grójecką Kolejką Wąskotorową i innymi podmiotami jak Milanowskie Muzeum Gier i Komputerów czy Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. Całe to święto się udało dzięki wszystkim naszym partnerom. To oni tworzą ten doskonały program i to oni nam pomagali w drodze do osiągnięcia tego rekordu - mówił szczęśliwy Cezary Molski z Muzeum Kaset w Piasecznie.