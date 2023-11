W skarpetce przemycała diamenty warte prawie 1 mln zł. Wpadła na Lotnisku Chopina w Warszawie

Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt kamieni szlachetnych. Akcja służb miała miejsce na Lotnisku Chopina. To właśnie tam zatrzymano obywatelkę Ukrainy, wracającą z Dubaju. Kobieta twierdziła, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była po to, by odebrać ważne dokumenty.

W jej bagażu znaleziono diamenty, szmaragdy i rubiny. Ukryte były w skarpetce oraz w pudełkach po akcesoriach kosmetycznych.