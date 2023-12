W Warszawie trwa wyjątkowa akcja dotycząca bezpieczeństwa. "Świeć przykładem". Straż Miejska rozdaje odblaski

W poniedziałek 4 grudnia po raz dziewiąty ruszyła profilaktyczno-edukacyjna akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”. W ramach wspólnej inicjatywy stołecznej Straży Miejskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w 35 punktach stolicy pojawiły się świąteczne choinki udekorowane kolorowymi odblaskami.

Podczas tegorocznej akcji Straż Miejska rozda w sumie ponad 20 000 tych odbijających światło elementów. Każdy będzie mógł zdjąć odblask zawieszony na świątecznym drzewku i zabrać go dla siebie i swoich najbliższych.

- Apeluję do pieszych o udział w akcji, a także do kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest dużo słabsza, a my często ubieramy się na ciemno. Pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a zasadę szczególnej ostrożności można też inaczej określić zasadą wzajemnego szacunku – podkreśla Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej w Warszawie.