Walentynki w latach 90. w Warszawie. Tak święto miłości obchodzono ćwierć wieku temu w stolicy Martyna Konieczek

Walentynki w Polsce są obchodzone na szeroką skalę dopiero od lat 90. Po raz pierwszy w naszym kraju Dzień Zakochanych zorganizowano 14 lutego 1992 roku, a z każdym rokiem święto zyskiwało coraz więcej zwolenników. Już niedługo ponownie będziemy obchodzić Walentynki, zanim jednak to nastąpi, chcemy Was zabrać w podróż w przeszłość i pokazać początki świętowania Dnia Zakochanych w Warszawie. Kliknijcie w zdjęcie, by zobaczyć jak ponad ćwierć wieku w stolicy rozkwitało to święto.