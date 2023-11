Warszawa doceniona przez Niemców. "Spiegel": metropolia, która nie musi chować się za innymi europejskimi stolicami

Jedna z najbardziej popularnych gazet w Niemczech, tygodnik "Spiegel" napisał obszerny artykuł poświęcony Warszawie, a konkretnie - jej turystycznym walorom. W tekście możemy przeczytać m.in. o tym, że stolica naszego kraju "jest praktycznie za rogiem, bo tylko pięć i pół godziny jazdy pociągiem z Berlina".

Wycieczka do Warszawy? Jeszcze dobre dziesięć lat temu taka trasa spotkałaby się z niezrozumieniem. Turyści w Polsce zwiedzali Kraków, Wrocław i Gdańsk. Ale Warszawa? Moloch, który wciąż oddycha socjalistycznym zaduchem i nie oferuje nic ciekawego. Dziś ten obraz nie mógłby być bardziej błędny. To nie przypadek, że stolica Polski została wybrana na najlepszy cel podróży w Europie w 2023 roku w głosowaniu platformy marketingowej European Best Destinations - podkreśla "Spiegel".

Niemiecki tygodnik podkreśla, że tego typu rankingi można uznać za niereprezentatywne. Dodaje jednak, że nie da się nie zauważyć, iż w ostatnim czasie w Warszawie nastąpiło wiele przemian.