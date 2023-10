Kończy się modernizacja linii z Wawra do Warszawy Wschodniej. W sumie koszt prac to 422 mln zł. Za te pieniądze kolejarze zwiększą możliwości linii otwockiej. To oznacza także więcej pociągów regionalnych. Przy okazji remontowane są stacje znajdujące się na linii. Powstaje również jeden nowy przystanek PKP Warszawa Grochów.

Na jego otwarcie szczególnie czekają mieszkańcy osiedli, które wyrosły na styku Grochowa i Kamionka. Przystanek znajduje się przy ul. Markowskiej, w pobliżu końca ul. Wiatracznej. Niedaleko Wojskowego Instytutu Medycznego. Otwarcie zaplanowano na 10 grudnia. Wtedy pojedzie stamtąd pierwszy pociąg.