Warszawa. „Mordercy”, „macie krew na rękach”. Kontrowersyjny napis na samochodzie Straży Granicznej

Wymazany samochód Straży Granicznej

Sytuacja na granicy

Przypomnijmy, że na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim w Mińsku. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. - Wczoraj tj. 28.09 Straż Graniczna odnotowała 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy zFlaga BiałorusidoFlaga Polski. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli. To dla nas czas wyjątkowo intensywnych działań i ciężkich służb - raportują funkcjonariusze. Niestety, w wyniku tych prób zginęło już kilkoro imigrantów. Od 2 września na terenie przygranicznego pasa w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy, który obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na okres 30 dni jednak rządzący nie wykluczają wydłużenia go, jeśli będzie to konieczne.