Warszawa nie chce mieszkać w centrum. Obrzeża przeżywają boom budowlany

Warszawa mieszka na obrzeżach

Warszawa przeżywa boom budowlany. Nie jest on jednak równomierny we wszystkich dzielnicach. Podczas, gdy na Wawrze, Woli, Żoliborzu czy Mokotowie liczba nowych mieszkań spada, w dzielnicach takich jak Rembertów, Praga - Północ, Targówek czy Białołęka, bloki i domy rosną jak grzyby po deszczu.

W skali Warszawy rynek deweloperski zakończył rok ze wzrostem o 18% w stosunku do roku poprzedniego. Od stycznia do grudnia 2018 w Warszawie przybyło 22 552 nowe mieszkania. Gdzie Warszawiacy najchętniej się osiedlali? Zobacz galerię poniżej.