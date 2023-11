Warszawa. Okradli i bestialsko skatowali 20-letniego studenta. Policjanci zatrzymali trzech oprawców PAP Martyna Konieczek

Mokotowscy policjanci zatrzymali trzech sprawców bestialskiego skatowania 20-letniego studenta. Oprawcy najpierw zabrali mu telefon, zmuszając do wykupienia go. Potem uwięzili w mieszkaniu, torturowali, a gdy zdobyli dostęp do aplikacji bankowej za wykradzione pieniądze kupili alkohol i narkotyki. Mężczyzna cudem się oswobodził i uciekł z mieszkania, a po drodze powiadomił patrol policji. Szczegóły poniżej.