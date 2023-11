Śmiertelny wypadek na S8 pod Warszawą. Zginęło 10-letnie dziecko, sześć osób zostało rannych. Policja szuka świadków wypadku

Do wypadku doszło 11 listopada 2023 roku ok. godz. 18:40 na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Wymysłów. Na pasie w kierunku Warszawy doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych - Toyoty Land Cruiser, Audi A4, Audi Q5 oraz Citroena Berlingo.