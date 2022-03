Warszawa wspiera Ukrainę. Symbole poparcia dla niepodległej Ukrainy walczącej z okupantem. Powstają spontanicznie w całym mieście Kamil Jabłczyński

W Warszawie powstają kolejne antywojenne symbole, w tym murale. Niektóre nawołują do pokoju, a inne nawiązują do motywu obrony Ukrainy przed okupantem z Rosji. Wielka flaga Ukrainy z pokojowym przekazem od dwóch tygodni wisi także na Moście Poniatowskiego, teraz w drodze na most możemy dodatkowo zobaczyć sylwetkę Prezydenta Ukrainy.