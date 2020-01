Warszawiacy zgubili prawie 10 tysięcy rzeczy w 2019 roku. Mają dwa lata, by je odebrać. Potem trafią na licytację

W niepozornym budynku na Woli – przy Dzielnej 15 – mieści się Biuro Rzeczy Znalezionych. To tam trafiają wszelkie zguby ze stołecznych ulic. W zeszłym roku (2019) było tam aż 9 800 rzeczy, nieco więcej niż rok wcześniej. Co gubimy najczęściej?

- Do połowy 2015 roku znalezione przedmioty trafiały do Urzędu Skarbowego. Później, po zmianach w prawie, znalazły się w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych – tłumaczy nam Konrad Klimczak z ratusza.

Pomysł na aukcję to nowość. Wcześniej przedmioty, po okresie dwóch lat, trafiały do miejskich jednostek, np. do szkół (instrumenty) czy ośrodków pomocy społecznej.

Jeśli przedmiot zawiera numer kontaktowy jest duża szansa, że trafi do właściciela. W przeciwnym wypadku szansa na odnalezienie właściciela spada do zaledwie 8 proc.

Jak odebrać zgubę?

Zagubione przedmioty można odebrać w biurze przy ulicy Dzielnej. Należy jednak przedstawić dokument poświadczający własność (np. dowód zakupu). Jeśli jest to niemożliwe, konieczne jest dokładnie opisanie przedmiotu, określenie cech szczególnych oraz okoliczności i miejsca zagubienia.

Nim rzecz trafi do właściciela musi on również opłacić koszty: „przechowania i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru” . Kwoty zależą od przedmiotu oraz czasu jego przechowywania. W regulaminie Biura Rzeczy Znalezionych czytamy również: „Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub których przechowanie związane jest z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do ich wartości rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości rynkowej, podlegają sprzedaży.”

Biuro przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8-16, a także w poniedziałki 8-18. Mieści się na Woli, ul. Dzielna 15.