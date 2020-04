"Warszawo, będzie dobrze!". Pokrzepiające murale pojawiły się na ulicach stolicy

Literacka kwarantanna, czyli książki na wynos. Zastanawiasz się jaką książkę przeczytać? Big Book Cafe przychodzi z pomocą

Domowa kwarantanna w związku z koronawirusem trwa. Wszyscy szukamy zajęć, które pozwolą nam dobrze spędzić czas w czterech ścianach. Jednym z nich czytanie książek. Jeśli szukacie nowych propozycji albo przeczytaliście już wszystko to co macie to Big Book Cafe przychodzi z pomocą...