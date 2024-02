Kupcy z Marywilskiej 44 protestowali pod warszawskim ratuszem. Co dalej ze strajkiem? W poniedziałek kolejne rozmowy

Kupcy z Marywilskiej protestują

Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu , centrum handlowe przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie świeci pustkami. To w związku z zapowiedzianą przez zarządcę obiektu podwyżką czynszu o 11,4%. Część handlarzy tłumaczyła, że po podwyżkach będą musieli płacić nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. Niektórzy zapowiedzieli rozwiązanie umów. Protestujący najemcy pojawili się przed wejściem do biura zarządu spółki z transparentem: "Stop podwyżkom czynszów! Nowe stawki uderzą w nasze życie".

Po tych wydarzeniach zarząd obiektu podczas wtorkowego spotkania zaproponował obniżenie podwyżki do 5,5%, jak informował portal wiadomoscihandlowe.pl. To tymczasowy kompromis, który ma sprawić, że najemcy wracają do pracy i ponownie otwierają swoje sklepy dla klientów. Rozmowy negocjacyjne mają zostać wznowione w poniedziałek, a dzisiaj kupcy liczną grupą pojawili się na Placu Bankowym pod warszawskim ratuszem. Mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Przecz z wyzyskiem", "Przestańcie nas okradać" czy "Tak dla pracy! Nie dla haraczy!".