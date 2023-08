Warszawskie Stawy Brustmana w nowej odsłonie. Piękne miejsce z ponad 200-letnią historią stało się bardziej naturalne

Stawy Brustmana w Warszawie. Malownicze miejsce na spacer

Stawy Brustmana to perełka warszawskich Bielan. Jest to zielona przestrzeń, gdzie znajdują się dwa akweny wodne, które przyciągają spacerowiczów z całej stolicy o każdej porze roku.

To miejsce powstało ponad 200 lat temu, prawdopodobnie około roku 1820, po przejęciu w 1819 tego terenu przez Instytut Agronomiczny w Marymoncie. Wcześniej był to obszar podmokły i stanowił część gruntów należących do dworu hrabiego Podoskiego i folwarku założonego w 1777 roku.

Nazwa stawów wywodzi się od jednego z poprzednich właścicieli okolicznych terenów. Dziś Stawy Brustmana zapewniają ciszę, odpoczynek od hałaśliwego miasta i piękne, naturalne widoki.