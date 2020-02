Warszawskie szkoły i przedszkola tylko dla zdrowych dzieci? "Rodzice lekceważą chorobę". Radni oczekują reakcji miasta

Warszawskie szkoły i przedszkola pogrążone w chorobie?

- Rodzice coraz częściej przyprowadzają do placówek oświatowych, a zwłaszcza do przedszkoli przeziębione lub nawet wręcz chore dzieci - piszą w interpelacji do prezydenta Trzaskowskiego warszawscy radni. Beata Michalec oraz Jarosław Szostakowski z Koalicji Obywatelskiej apelują, aby miasto przeprowadziło stosowną kampanię edukacyjną dla rodziców.

Radni twierdzą, że przeciw takim praktykom występują inni rodzice, ale nierzadko także dyrektorowie placówek. Problem w tym, że w rzeczywistości bardzo trudno wyegzekwować zakaz przyprowadzania chorych dzieci do szkoły lub przedszkola.

Nauczyciel lub dyrektor nie może odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka potencjalnie chorego. Takie rozpoznanie może być jedynie udokumentowane przez lekarza. Rodzice dość często lekceważą chorobę dziecka, nie reagują na sugestie nauczyciela - czytamy w liście radnych.

Szostakowski i Michalec przypominają, że każda placówka powinna być przygotowana na to, by wszystkim dzieciom zapewnić odpowiednie warunki pobytu. Niestety polskie prawo nie dysponuje odpowiednimi instrumentami, które pozwoliłyby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób w publicznych placówkach - np. odesłanie chorego dziecka z przedszkola do domu.