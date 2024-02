"Weekend japoński" w Żoliborskim Domu Kultury. Masa warsztatów i atrakcji dla miłośników Dalekiego Wschodu

Podczas wydarzenia będzie można spróbować swoich sił w shodo, czyli kaligrafii japońskiej, stworzyć własny i niepowtarzalny notes wykorzystując do celu tradycyjne szycie japońskie, zapoznać się z historią, nauczycie się zaparzać i skosztować japońskiej herbaty – matcha. Własnoręcznie naprawicie ceramiczne naczynia japońską techniką kintsugi.

- Zaprosimy Was również do udziału w wyjątkowych warsztatach szycia nowoczesnych kimon – pozwoli to pogłębić wiedzę na temat tworzenia form jako sposób na samodzielną interpretację współczesnego ubioru. Na koniec poznacie kawałek tamtejszej kultury kulinarnej, dowiecie się — co to jest onigiri i jak się je robi, a także będziecie mogli uformować i spróbować typowych wypełnień do onigiri - informują organizatorzy.