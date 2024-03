Wielka inwestycja rekreacyjna na Mazowszu coraz bliżej. Podpisano list intencyjny. W planach budowa nowoczesnego kąpieliska

Jak zaznaczyła, zalew "Ruda” położony jest blisko Mławy, jednak bezpośrednio nie sąsiaduje z miastem. Zwróciła przy tym uwagę, że mławianie w latach 70. XX wieku uczestniczyli w budowie tego zbiornika wodnego i stąd wielu z nich, z pokolenia na pokolenie, czuje się mocno związanych z tych miejscem.

Trzeba też pamiętać, że to największy akwen w okolicy, przepięknie położony i z tego powodu często odwiedzany przez mieszkańców sąsiadujących z nim gmin, powiatów, ale też Mławy. To, czego tam brakuje, to właśnie kąpielisko wraz z infrastrukturą do rekreacji i wypoczynku. Stąd właśnie list intencyjny, który jest pierwszym krokiem do tego, aby rozpocząć jakiekolwiek działania zmierzające do realizacji inwestycji - dodała Grzywacz.