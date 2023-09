Zielonka pod Warszawą zyska nowy parking obok stacji PKP. "Ułatwi to łączenie podróży pociągiem i autem"

- Dzięki rządowym programom realizowane są liczne projekty inwestycyjne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W setkach miejscowości w Polsce przybliżamy kolej mieszkańcom i ułatwiamy do niej dostęp. Podróżni zyskują lepsze możliwości komunikacyjne i warunki podróżowania – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Parking w Zielonce. Umowa już podpisana

"Zgodnie z jej zapisami PLK S.A. jest zobowiązana do budowy miejsc parkingowych, a PKP S.A. zobowiązuje się do ich przejęcia w zarządzanie i utrzymanie. Budowa będzie sfinansowana ze środków 'Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025'" – czytamy.

- Znajdujemy się tuż obok przystanku autobusowego Zielonka w powiecie wołomińskim. Udało się zawrzeć umowę na przekazanie terenu pomiędzy PLK S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe, której ostatecznym celem jest wybudowanie miejsc parkingowych dla mieszkańców Zielonki, wszystkich tych, którzy zechcą się przesiadać z samochodu do kolei – wskazał w rozmowie z naszą redakcją Andrzej Bitter, Wiceminister Infrastruktury.

Mazowsze z nowymi parkingami

Zielonka to nie jedyne miejsce, gdzie zaplanowano tego typu inwestycję. W województwie mazowieckim przewidziana jest budowa łącznie 11 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach, o szacunkowej łącznej wartości 8,5 mln zł. Są to: Rokitno, Ruda Wielka, Małkinia, Urle, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Zielonka, Warka, Ciechanów oraz Mława. Trwają już prace związane z budową parkingu w Rokitnie, do końca września zostanie ogłoszony przetarg na budowę w Urlach.