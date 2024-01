Wielka likwidacji przedszkoli w Warszawie. Brakuje dzieci? Problem jest inny

Likwidacja dotyczy przede wszystkim dzielnicy Bielany, ale także Śródmieścia czy Ursynowa. Dlaczego tak wiele oddziałów trzeba zlikwidować? Tłumaczą to przedstawiciele dzielnic. „Od kilku lat na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych występuje znaczna liczba wolnych miejsc" - czytamy w piśmie podpisanym przez Roberta Kempę, burmistrza Ursynowa. W tym roku szkolnym, tylko w tej jednej dzielnicy przygotowano aż 1593 miejsca więcej niż potrzeba. Gdyby nie zmiany, to za dwa lata byłoby aż 2038 nadmiarowych miejsc.

Na sesji Rady Warszawy pojawiła się uchwała likwidująca oddziały przedszkolne. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt że w sumie zlikwidowano aż 36 (!) oddziałów przedszkolnych w Warszawie. Wielka likwidacja, od przyszłego roku szkolnego, ma jednak swoją przyczynę. Na starszych osiedlach zwyczajnie nie ma już tak wiele dzieci. Dobitnie świadczą o tym przykłady, które podawane są przez burmistrzów dzielnic lub dzielnicowe komisje edukacji.

W Śródmieściu zamkniętych zostanie siedem oddziałów przedszkolnych, a na Bielanach aż 15. Wszystko to wiąże się oczywiście z mniejszym zapotrzebowaniem. Na Bielanach - jak piszą urzędnicy - w tej chwili jest 244 wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych. W kolejnych latach liczba będzie rosnąć. Z danych udostępnych w uchwale wynika, że - bez likwidacji oddziałów - za rok wolnych miejsc byłoby aż 1260. W związku z tym zdecydowano się na zamknięcie oddziałów przedszkolnych w następujących miejscach:

Żłobki zamiast przedszkoli?

Wspomniane wyżej placówki, to głównie oddziały przedszkolne, które znajdują się przy szkołach podstawowych. Od kilku lat coraz mniej osób wysyła tam swoje dzieci. Nie oznacza to, że spada zapotrzebowanie na naukę i opiekę dla najmłodszych. Rodzice coraz częściej wybierają tradycyjne przedszkola zamiast oddziałów przedszkolnych przy szkołach. A tam wciąż zainteresowanie jest duże.

Przykładowo, od lat występuje problem z przedszkolami na Białołęce. Podobne jest z placówkami w miejscach, gdzie w ostatnich latach wyrosły duże osiedla mieszkaniowej, jak Ursus czy Praga-Południe (Grochów). Ale przedszkola to jedna sprawa. Druga, istotniejsza, to miejsca w publicznych żłobkach. Wciąż w Warszawie jest wiele miejsce, gdzie niezwykle trudno dostać się do miejskiej placówki, np. Praga-Południe (Grochów i Kamionek), Białołęka czy Ursus.