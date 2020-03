Wielkanoc w czasach epidemii. Duże zmiany w celebracji świąt z powodu koronawirusa.

Święta wielkanocne 2018. Kiedy wypadają święta wielkanocne? Daty, tradycje

święta wielkanocne rozpoczynają się 29 marca, a gdyby brać pod uwagę Niedzielę Palmową, to jeszcze wcześniej (Niedziela Palmowa obchodzona była w tym roku 25 marca). Święta wielkanocne to święta ruchome, inaczej niż święta Bożego Narodzenia, które zawsze przypadają w te same dni....