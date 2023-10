Włamanie do mieszkania na warszawskiej Woli. Fałszywy monter wpadł na gorącym uczynku. 42-latkowi grozi do 10 lat więzienia

W środę 11 października, przed godziną 11:00 mundurowi otrzymali zgłoszenie na temat podejrzanego mężczyzny, który w stroju montera chwyta za klamki w jednym z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na warszawskiej Woli. Funkcjonariusze natychmiast pojawili się na miejscu zdarzenia.

Od razu spostrzegli, że w drzwiach jednego z mieszkań jest uszkodzony zamek. Kiedy weszli do środka zauważyli mężczyznę, był on zdezorientowany widokiem umundurowanego patrolu policji. Mężczyzna nie był w stanie powiedzieć co robi w mieszkaniu. Były w nim ślady plądrowania, porozrzucane przedmioty, pootwierane szafki i szuflady, a on sam miał przy sobie skradzioną biżuterię - relacjonuje nadkom. Marta Sulowska.