Wola zastawiona słupkami po otwarciu metra. "Słupkoza" zaatakowała dzielnicę

Nowe słupki pojawiły się nie tylko na ul. Górczewskiej. Są również na ulicach: Siedmiogrodzkiej, Wolskiej, Sokołowskiej czy Płockiej. One wraz ze starymi słupkami tworzą bardzo smutny i przytłaczający krajobraz.

Metro przyszło. Wola dosłownie OSŁUPIAŁA z wrażenia. Z domu wychodzę rzadko, ale mocno rzuca mi się w oczy jaką mamy nową infrastrukturę - rozumiem intencję (zachowanie przestrzeni dla pieszych i ich bezpieczeństwo - mam nadzieję, że właśnie o to chodziło), ale nie tędy droga! - pisze wolska radna Aneta Skubida.

"Słupkoza" - to choroba, która dopada kolejne stołeczne chodniki, ulice czy place. Tym razem projektanci przestrzeni publicznej hojnie poustawiali słupki na Woli. Szczególnie jest to widoczne w pobliżu nowych stacji metra.

Radna w swojej interpelacji skierowanej do Zarządu Dzielnicy Wola, zwraca uwagę na setki słupków o spore powierzchnie z płyt chodnikowych. Jej zdaniem o wiele lepsze byłoby posadzenie żywopłotów czy postawienie gazonów z roślinnością. - Są one nie tylko znacznie bardziej estetyczne, ale co niezmiernie ważne znacząco poprawiają miejskie środowisko: rośliny ograniczają powstawanie miejskich wysp ciepła, wspierają cyrkulację wody czy też pomagają oczyszczać powietrze - mówi radna.