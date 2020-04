Zwężona Górczewska jest już gotowa. Zostanie otwarta w piątek. Zobaczcie jak wygląda

Górczewską - na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Płockiej - zamknięto w listopadzie 2016, czyli ponad trzy lata temu. W między czasie zmieniły się priorytety miasta. Droga, którą każdego dnia do centrum wjeżdżały tysiące samochodów, zmieniła swoje przeznaczenie. Ratusz wyciął jeden pas - wcześniej był tam buspas - a zamiast niego zrobił miejsca parkingowe (130) i zasadził drzewa. Pomysł podzielił mieszkańców, jedni twierdzili, że powstanie "miejska aleja", drugi, że koki na styku Woli i Bemowa będą nie do zniesienia.

Przebudowa drogi realizowana była w dwóch częściach. Nad stacjami M2, które wkrótce zostaną otwarte, prace prowadził wykonawca metra. Kierowcy wrócą na Górczewską w piątek - 3 kwietnia - o godz. 6. Pozostałą część budował Zarząd Dróg Miejskich, tam czynna jest jedynie jezdna północna - na której odbywa się ruch w dwóch kierunkach.