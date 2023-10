Wybory 2023. Jak głosowali Polacy za granicą? PiS górą tylko w sześciu krajach. W dwóch zwyciężyła Lewica

Wybory 2023. Tak głosowali Polacy za granicą

Partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość - zwyciężyła w sześciu z powyższych krajów. Są to: Białoruś, Kanada, USA, Irak, Kosowo i Etiopia . W tych krajach PiS uzyskało średnio 42,5% poparcia, co jest znacznie wyższym wynikiem niż w kraju, gdzie partia rządząca zdobyła 36,6% głosów.

Najwięcej zwycięstw w komisjach zagranicznych odnotowała Koalicja Obywatelska, która zdobyła najwięcej głosów w większości okręgów. Wyjątek stanowi dziewięć państw, gdzie Polacy wybrali inaczej. Są to:

Wyniki głosowania Polonii wliczane są do wyniku Warszawy.

Na Białorusi PiS również uzyskało wysokie poparcie – 36,36%, co może być efektem solidarności z białoruską opozycją i sprzeciwu wobec reżimu Łukaszenki. Wynik ten jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę trudności w relacjach międzynarodowych z Białorusią.

Egzotyczne triumfy Lewicy

Lewica zwyciężyła w dwóch krajach. Są to Kolumbia i Tajwan, gdzie partia uzyskała średnio 34% poparcia, co jest znacznie wyższym wynikiem niż w kraju, gdzie ugrupowanie lewicowe zdobyło 8% głosów. Można przypuszczać, że Lewica cieszy się dużym poparciem wśród Polaków mieszkających w krajach o silnym ruchu społecznym i obywatelskim. To jest wyraźnym sygnałem, że Polonia nie jest jednolita, a różnorodna ideologicznie. Wyniki Lewicy mogą być odzwierciedleniem liberalnych i lewicowych tendencji Polaków mieszkających w tych regionach.