Wyniki wyborów 2023. Tak głosowano na statkach i platformach wydobywczych. Spore zaskoczenie

Wybory do parlamentu 2023. Jak głosowano na statkach?

Na czterech polskich statkach i czterech polskich platformach można było oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym. Uprawnionych do głosowania było 410 osób. Frekwencja wyniosła 95 proc., co oznacza, że zagłosowało dokładnie 390 osób. Dodajmy, że wyniki te liczone są do okręgu warszawskiego.

W wykazie znalazło się osiem obwodów na statkach morskich, w tym na platformach operujących w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Statki, na których można było oddać głos to: