Wybory Miss Senior 2023. Pierwszy taki plebiscyt w podwarszawskim Piasecznie

Wybory Miss Senior Piaseczno to wyjątkowe wydarzenie, które zwraca uwagę na kobiety w wieku dojrzałym i ich nieocenioną rolę w społeczeństwie. Organizatorzy postawili sobie za cel uhonorowanie doświadczenia silnych i niezwykle odważnych kobiet, a także pokazanie, że piękno nie zna wieku.

Podczas konkursu Miss Senior Piaseczno 2023, uczestniczki prezentowały nie tylko swoje urodowe walory, ale także swoje pasje, umiejętności oraz wyjątkowe historie życiowe. Każda z uczestniczek była reprezentantką dojrzałej kobiecości, a publiczność mogła poznać ich historie, marzenia i inspiracje.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że Miss Senior to nie tylko konkurs piękności, ale przede wszystkim okazja do pokazania, że wiek nie jest przeszkodą do spełniania marzeń i cieszenia się życiem. Ich definicja piękna dojrzałej kobiety to osoba zadbaną, uśmiechniętą, spełnioną, pewną siebie i cieszącą się życiem - dokładnie takie, jakie są uczestniczki konkursu.