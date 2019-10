Wybory paramentarne 2019, Warszawa. Jak głosowała stolica? Kidawa-Błońska przed Kaczyńskim

Wybory 2019: Frekwencja w Warszawie nie będzie rekordowa

Rekordowe kolejki do urn, brak kart do głosowania i frekwencja na poziomie 84% w jednej z komisji na Bielanach - tak pod kontem uczestnictwa prezentowały się wybory w Warszawie. Ambicją władz miasta było poprawienie wyniku frekwencji z ostatnich wyborów samorządowych, która wynosiła 67%. Frekwencji tej nie udało się jednak najprawdopodobniej pobić. Z opublikowanych przez PKW informacji wynika, że do godziny 17:00 w Warszawie głosowało 54,86% uprawnionych, zaś w całym województwie mazowieckim 49,59%.

Warszawa: Wyniki wyborów potwierdzą sondaże? Stolica za koalicją

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wygrała KO ze znaczącą przewagą nad partią rządzącą. PiS zebrał w tych miejscach 26,9%, Platforma Obywatelska wraz koalicjantami - 41,1%. Podobnie wysoko przedstawia się wynik lewicy - 19,2% głosów w dużych miastach w stosunku do wyniku 12,4% w całym kraju (wyniki late poll, Ipsos). To wciąż jednak wyniki sondażowe, opublikowane przez TVP.