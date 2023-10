Wyniki wyborów na Mazowszu 2023. Jak głosowano w okręgu 18? Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Siedlce

Okręg 18 - kształt, podział, mandaty

W niedzielę 15 października o godz. 21 zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. W tym samym momencie poznaliśmy pierwsze wyniki exit poll, a następnie zaczęły spływać dane PKW dotyczące- wyników wyborów w obwodowych komisjach wyborczych. Nie są to jeszcze pełne dane, natomiast na ich podstawie można z dużym prawdopodobieństwem ustalić zwycięzcę w poszczególnych okręgach. W okręgu 18 rywalizowano o 12 mandatów do Sejmu. Okręg 18 do Sejmu był także podzielony na trzy okręgi senackie o numerach: 46, 47 oraz 48.

Okręg 18 to część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: