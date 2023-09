Wypadek na S8 na północ od Warszawy. Samochód śmiertelnie potrącił łosia. Dwóch obywateli Białorusi trafiło do szpitala

W nocy z soboty na niedzielę (z 9 na 10 września) doszło do bardzo groźnego wypadku na trasie S8. Samochód marki Volkswagen zderzył się z przebiegającym przez drogę ekspresową łosiem. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Turzyn, znajdującej się na północ od Warszawy.

W wyniku wypadku, do szpitala trafiły dwie osoby podróżujące autem. Są to 48-letnia kierująca oraz 48-letni pasażer. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna to obywatele Białorusi.