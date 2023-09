Wypadki w komunikacji miejskiej w Warszawie częstsze. "Co roku jest ich kilkadziesiąt". ZDM publikuje raport Alicja Glinianowicz

Wypadki w komunikacji miejskiej w Warszawie zdarzają się co roku. Do ilu takich zdarzeń dochodzi? Okazuje się, że w stosunku do 2021 roku, obecnie liczba takich zdarzeń wzrosła o 7,3 proc. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił raport dotyczący ostatnich lat.