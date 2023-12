Wzrost liczby oszustw przed świętami. Policja ostrzega przed SMS-ami o dopłatach do przesyłek lub błędnym adresie dostawy

To bardzo popularne oszustwo, którego celem jest wyłudzenie danych z karty płatniczej, danych do logowania w serwisach bankowości internetowej. W konsekwencji można stracić wszystkie pieniądze, a nawet więcej. Inni piszą, że w ten sposób oszuści uzyskali dostęp do ich bankowości elektronicznej, dodali "urządzenie zaufane" przestępców lub utworzyli wirtualną kartę na telefonie - a wszystko to w wyniku ich lekkomyślności! - ostrzega policja.