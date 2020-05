Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej

Firma Solidia, jako zarządca nieruchomości reprezentuje interesy wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Odpowiadamy za wszystkie bieżące czynności związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości są to między innymi remonty, sprzątanie czy odśnieżanie i dbanie o bezpieczeństwo użytkowania budynku. Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze wspólnot mieszkaniowych na rynku warszawskim i wysoki poziom świadczonych usług jesteśmy zaufanym partnerem i rzecznikiem interesów wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Prowadzenie dokumentacji

Administrowanie budynkami niesie za sobą cały szereg często wyspecjalizowanych zadań związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji technicznej jak i księgowej budynku.

Zarządzanie nieruchomością przez Solidia gwarantuje wykonanie każdej operacji zgodnie z prawem i potwierdzeniem poświadczonym stosownymi dokumentami. Możemy tu wymienić m.in.: protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy czy Dewelopera; prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji lokali i ich użytkowników; nadzór nad rejestrem polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną; administrowanie ewidencją kosztów zgodnie z obowiązującymi i często zmieniającymi się przepisami prawa; prowadzenie dokumentacji technicznej książki obiektu budowlanego.

Firma Solidia to fachowa obsługa wspólnot mieszkaniowych zapewniająca tworzenie oraz opiniowanie wszystkich elementów dokumentacji obiektu, a korzystając z nowoczesnych rozwiązań, umożliwia członkom wspólnoty dostęp do dokumentów przez e-kartotekę za pośrednictwem Internetu.

Remonty i modernizacje nieruchomości

Solidia zajmuje się także przygotowaniem profesjonalnych planów remontowych odpowiadających na potrzeby danego budynku. Firma współpracuje z wysoce wykwalifikowanymi partnerami wybieranymi na podstawie przetargów zgodnymi z przepisami prawa. Dbając o komfort i spokój mieszkańców prowadzimy regularne prac konserwacyjne i zapewniamy całodobową obsługę techniczną budynków w tym usuwanie usterek czy nagłych awarii.

Przeprowadzając remont czy modernizację nieruchomości sprawujemy pełną kontrolę nad prawidłową realizacją zleconych działań zaczynając od wyboru najlepszych specjalistów, poprzez bieżącą kontrolę wykonywanych prac, a kończąc na odbiorze. Pełna kontrola i fachowość nad realizacją powierzonych prac daje gwarancję najwyższej jakości wykonania oraz satysfakcji klienta.

Terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości

Zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądu stanu technicznego nieruchomości.

Kontrola okresowa powinna być przeprowadzana okresowo, co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 powinny być kontrolowane, co najmniej dwa razy w roku - w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Powierzając obsługę techniczną firmie Solidia klient jest pewny, że wszystkie okresowe przeglądy i kontrole wykonywane są na czas i w wymaganych terminach przez wykwalifikowanych specjalistów. Świadczymy usługi w pełnym zakresie, który obejmuje m.in.:

● tzw. roczne (półroczne) i 5-letnie przeglądy budowlane,

● roczne (półroczne) przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz wentylacji mechanicznej,

● badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczenia i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

● przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji ppoż. oraz elementów służących bezpieczeństwu ppoż., w okresach ustalonych przez producentów, ale nie rzadziej niż raz w roku,

● okresowe kontrole stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz dostosowania ich wielkości do potrzeb użytkowych,

● okresowe kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, polegające na ocenie ich efektywności energetycznej oraz ocenie ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych,

● świadectwa charakterystyki energetycznej,

● opinie i ekspertyzy techniczne.

Obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej

W ramach zarządzania i obsługi zebrań wspólnoty mieszkaniowej oferujemy doradztwo i obsługę prawną czy finansowo-księgową. Przeprowadzamy zebrania ogółu właścicieli, przygotowujemy odpowiednie zawiadomienia i projekty uchwał, informujemy wszystkich członków wspólnoty o terminach zebrań i porządku obrad.

Posiadając ogromne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych i dając jasny ogląd sytuacji finansowej pomagamy tworzyć strategię i plany w rozporządzaniu środkami. Prowadząc administrację nieruchomości firma Solidia dba o całościowe przygotowanie tych istotnych dla wszystkich zebrań informacji i troszczy się o ich sprawny przebieg.

Jakiego zarządcę nieruchomości wybrać?

Wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami pozwala ofercie Solidia na dostosowanie jej do specyfiki danego obiektu, a także wymagań i potrzeb klienta oraz mieszkańców. Firma zapewnia nie tylko sprawne prowadzenie działań administracyjno-eksploatacyjnych, ale także gwarantuje Administratora, który doskonale zna daną nieruchomość oraz mieszkańców, przez co skutecznie dba o interesy lokatorów jak i sam obiekt. Zarządzając nieruchomościami, zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną, prawną oraz finansowo-księgową nieruchomości. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz wszechstronna wiedza w zakresie zarządzania nieruchomościami gwarantuje zgodne z prawem i efektywne zarządzanie budynkiem. W zależności od charakteru nieruchomości czy typu obsługiwanego podmiotu oferujemy odpowiednio dopasowane działania i obsługę dostosowaną do oczekiwań klienta czy specyfiki budynku.