Zabytkowy szpital w Rudce wyremontowany. Teraz mieści się tam Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji o najwyższych standardach

Zabytkowy szpital w Rudce wyremontowany

- Trzeba pozostawić samorządom decydowanie o tym w jaki sposób powinna przebiegać modernizacja, bo samorządowcy najlepiej wiedzą co ważnego jest dla mieszkańców na terenie, którego są włodarzami. Dobrze zainwestowane pieniądze na pewno będą zwracać się przez wiele lat w dobrej kondycji zdrowotnej mieszkańców - mówił o inwestycji Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Ośrodek rehabilitacyjny

- Na korytarzu była tylko jedna łazienka, teraz łazienki w pokojach. Łóżka operowane pilotem, wspaniały komfort, można korzystać z zabiegów, ze spacerów, są przyrządy do ćwiczeń. Doskonale pamiętam czasy sprzed remontu i to jest niebo, a ziemia - opowiada Ryszard Tomczyk, emeryt i pacjent.

Szpital nadal zabytkiem

Historia szpitala w Rudce sięga 1908 r. Otwarto wtedy pierwsze skrzydło Sanatorium dla Piersiowo Chorych. Był to jeden z najnowocześniejszych budynków szpitalnych w dawnym Królestwie Polskim. Architektura budynku nawiązująca do wzorców Europy Zachodniej, zastosowane rozwiązania technologiczne czy najnowocześniejsze na tamte czasy wyposażenie – to wszystko robiło ogromne wrażenie. Od tamtego momentu dużo się zmieniło. Zmieniły się potrzeby, pojawiły się nowe rozwiązania, a obiekty budowlane pomimo prowadzenia doraźnych remontów dosięgło nieuchronne zużycie techniczne.

Modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce nie naruszyła w żaden sposób cennych wartości zabytkowych obiektu, ale je podkreśliła. Odnowiono ozdobną elewację z dbałością o każdy znajdujący się na niej szczegół architektoniczny. Budynek wzbogacił się o wymagane dzisiejszymi przepisami urządzenia i podjazdy.