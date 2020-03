Zakaz picia alkoholu nad Wisłą i zamknięte bulwary - to kolejny efekt epidemii

Od dziś miasto wprowadza zakaz spożywania alkoholu pod chmurką. Wszystkie obiekty nad Wisłą zostają zamknięte, a my nie wypijemy już legalnie piwa, nawet w miejscach, gdzie było to dozwolone. Zakaz taki przegłosowali dziś stołeczni radni.

Koronawirus sparaliżował życie Warszawy. Odwołane koncerty, biegi, spektakle i targi. To zmieniło się do tej pory

Powodem jest oczywiście potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy. Ma to ograniczyć chęć mieszkańców do gromadzenia się właśnie na świeżym powietrzu. To kolejne, po zamkniętych galeriach, restauracjach i sklepach ograniczenie wprowadzone z uwagi na trwającą epidemię. Dzisiejszy zakaz zmienia przepisy obowiązujące dotychczas na bulwarach wiślanych. W 2018 roku radni uchylili zakaz spożywania alkoholu w tym miejscu. Do tej pory z zakazu wyłączone były właśnie bulwary i nadwiślańskie plaże po praskiej stronie rzeki.

Epidemia, Warszawa. Pierwszy tydzień ograniczeń

Od ubiegłego weekendu obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Nieczynne pozostają galerie handlowe, instytucje kultury, puby, kluby, dyskoteki oraz restauracje, które nie serwują posiłków na wynos. Zawieszone zostały także loty międzynarodowe, a do Polski, od niedzieli 22 marca nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy.