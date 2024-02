Zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami odkryte w lasach pod Wołominem. Wyznaczono nagrodę pieniężną za wskazanie sprawców

Pojemniki porzucone w lasach. Kilka dni intensywnych działań służb

W sobotę, 24 lutego, po południu Specjalistyczna Jednostka Ratownicza ECO dostała zgłoszenie o zagrożeniu chemiczno-ekologicznym na terenie powiatu wołomińskiego. Patrol został skierowany do Obszaru Natura 2000 Krogulec, gdzie odkryto mauzer, z którego nieznana substancja wyciekała do środowiska. Natychmiast zabezpieczono zbiornik oraz powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarną oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Później, tego samego dnia, kolejne pojemniki odkryto na terenie gminy Karolew. Tym razem jednak mauzer był rozszczelniony, a substancja przedostała się do ziemi. - Niezwłocznie powiadamiamy PCZK, które na miejsce dysponuje OSP Zaścienie. Podczas zabezpieczania pojemnika i wskazywania drogi dojazdowej dla OSP, ujawniamy kolejny mauzer, ale na szczęście jest on tylko wywrócony. Natychmiast go zabezpieczamy i ponownie przekazujemy informacje do PCZK - zrelacjonowała jednostka.