Zderzenie aut dostawczych w Warszawie. W wyniku kolizji ucierpiało aż dziewięć samochodów. Policja wystawiła potężny mandat Michał Mieszko Skorupka

Dziewięć samochodów ucierpiało w wyniku zderzenia aut dostawczych, do którego doszło w piątkowy poranek na warszawskich Bielanach. Na miejsce natychmiast przyjechała policja. Okazało się, że kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z drugim pojazdem, który uderzył w zaparkowane auta. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.